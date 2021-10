La sélection féminine U20 du Sénégal va affronter celle du Mali, aujourd’hui à 17h00, en match comptant pour la 2ème tour des éliminatoires de la Coupe du monde en Costa Rica 2022. Dans un entretien avec Stades la coach des Lioncelles, Aïcha Henriette Ndiaye, revient les enjeux de ce match retour face aux Aiglonnes.

« C’est un match qu’on prépare avec beaucoup de sérieux. On fera face à une équipe malienne qu’on a gagné 4-2 chez elle. On n’a pas droit à l’erreur. Quand je parle de droit à l’erreur, c’est que ce n’était pas évident d’aller au Mali et de gagner cette équipe. L’aspect mental et physique des joueuses, on y travaille beaucoup.

On est prêtes, parce que nous sommes conscientes de ce qui nous attend aujourd’hui. on a peaufiné beaucoup de stratégies pour avoir un succès à domicile face au Mali. », nous la sélectionneuse de l’équipe nationale féminine des moins de 20 ans.

Avec Stades