Introduit au Sénégal, en 1985, par Mr Abdoulaye Sène, le plus haut gradé d’Afrique, 6ème dan), le Vovinam Viêt Vo Dao est passé de Comité national de promotion (CNP) en 2001 au Comité national de Gestion (CNG) en 2021. Le Comité national de Gestion (CNG) du Vovinam Viêt Vo Dao, qui a fait face à la presse, hier mardi, au salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor, a décliné sa feuille de route pour la relancer la discipline.

En dehors de la relance des activités techniques, le nouveau président du CNG annonce : « Nous coptons prendre part à la Coupe du monde de Paris en juillet 2022 et intégrer les instances mondiales de décisions. Et en 2023, présenter notre candidature pour les Championnats d’Afrique. Nous pensons qu’avec l’aide du ministère des Sports, du CNOSS et de la fédération mondiale, on peut organiser valablement les championnats d’Afrique au Sénégal ».

Avec Stades