Remercié par le Standard de Liège, pour insuffisance de résultats, l’entraîneur sénégalais Mbaye Lèye serait lui-même victime d’un contrat empoisonné chez les Rouches. Des journalistes belges et spécialistes du Standard de Liège, décryptent la situation dans le quotidien l’Observateur qui ne garantissait pas la réussite à l’ancien attaquant international sénégalais.

Cet échec du technicien sénégalis sur le banc du Standard fait croire à Kevin Sauvage que Mbaye Lèye n’étaient pas prêt pour mener la barque d’un club aussi prestigieux que le Standard. » Personnellement, je ne pense pas, mais Mbaye était certains d’être prêt. A un moment, on lui a proposé de reprendre la direction de l’équipe espoir, mais il a refusé parce qu’il se sentait très à l’aise avec l’équipe première.

Avec le recul, on peut se dire que c’était un cadeau empoisonné, le club étant en proie à de gros soucis financiers. l’équipe est quand même forgée, il y avait de la qualité, de la place pour faire mieux que ça, mais je pense qu’il (Lèye) n’était peut-être pas prêt ».

Toutefois Kevin Sauvage trouve qu’aujourd’hui, après 9 mois sur le banc, Mbaye a acquis de l’expérience et peut rebondir plus tard dans un autre club car il est jeune (38 ans), il est au début de sa carrière.

« Je trouve que le moment où on lui a offert le contrat de deux ans était bizarre parce que la direction l’a fait avant les play-offs 2 qui a été catastrophique puisque le Standard a pris 3 points sur 6 matchs. Donc je ne comprends pas pourquoi avoir prolongé Mbaye Lèye à ce moment-là. Soit on le fait avant la finale de la Coupe pour booster le groupe, soit on le fait après les play-offs 2, mais pas avant. Je ne trouve que c’est une grosse erreur en termes de timing.

Il faut bien admettre aussi que s’il a bien continué, c’est parce que le Standard est dans une situation financière très compliquée. Et étant un jeune entraîneur, il n’a pas les prétentions salariales des entraîneurs qui ont plus de vécu, je pense que c’est un élément qui a pesé », nous dit Didier Shyns.

Avec l’Observateur