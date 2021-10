Le Sénégal jouera la Namibie ce samedi 9 octobre pour le compte de la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2022. La CAF, suite à la demande d’admission de supporters de la FSF, autorise le stade Lat Dior a accueillir pas plus que 2000 spectateurs.

A cause de la pandémie du Covid-19, la FIFA et la CAF ont pris les devants en mettant en place des protocoles en phase avec les mesures barrières pour stopper la propagation du virus. L’une de ces règles est la tenue des matchs de ces éliminatoires à huis clos. Cependant, la Fédération Sénégalaise de Football avait envoyé une demande d’admission de spectateurs à l’instance dirigeante du football africain et a obtenu gain de cause.

Sur une lettre adressée à M. Victor Cisse secrétaire général de la FSF, la CAF a autorisé la participation de 2000 spectateurs pour ce match opposant les Lions à la sélection namibienne à Lat Dior. « La CAF a analysé et évalué votre site d’un point de vue médical, conformité aux exigences du stade, sûreté et sécurité et nous souhaitons vous informer que la CAF a autorisé la participation de 2000 spectateurs uniquement dans la tribune principale du stade Lat Dior de Thiès », lit-on dans la lettre.

Toutefois, la Confédération Africaine de Football demande la coopération et l’application à la lettre de ses directives, au risque de s’exposer à des sanctions disciplinaires de ladite instance.

