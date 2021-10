Au Sénégal, la Ligue sénégalaise de football professionnel n’a pas encore officialisé la date retenue pour la reprise des championnats locaux. Mais, cela ne devrait plus tarder puisque le secrétaire exécutif ainsi que le codonateur technique de la Ligue ont déjà une idée précise.

En tenant en compte les prochaines échéances à savoir la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du monde prévues respectivement en Janvier et Novembre et en attendant la validation de la grande instance du football sénégalais, la Ligue sénégalaise de football professionnel a retenu une date pour la reprise de la saison 2020-2021, selon, Momar Lo, le coordonnateur technique de la Ligue.

A la sortie d’une réunion de la commission technique qui regroupe le football amateur, la fédération et le football professionnel, « un avant goût du calendrier de la saison à venir » a été drafté. A cet effet, et sauf changement de la part de la fédération sénégalaise de football, le champion sénégalais devrait faire son come-back en novembre pour prendre fin en juin 2022. Cependant le dernier mot revient à la grande instance.