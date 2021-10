Le défenseur et capitaine de la Juventus a apporté son soutien à Kalidou Koulibaly, victime d’insultes racistes lors de Fiorentina-Naples.

Dimanche dernier, la rencontre de Serie A entre la Fiorentina et Naples a été marquée par des insultes racistes, proférées par les supporters de la Viola envers Kalidou Koulibaly et deux autres joueurs napolitains : Victor Osimhen et Franck Zambo Anguissa.

Ce mardi, lors d’une conférence de presse avant le match Italie-Espagne, en Ligue des nations, Giorgio Chiellini, le capitaine de la Squadra Azzurra, a fermement condamné ces incidents et exprimé son profond dégoût : « J’ai eu honte, en tant qu’Italien et en tant que Toscan (il est né à Pise en 1984, n.d.l.r.). C’est inacceptable. »