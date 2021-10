Le Sénégal, le Nigeria, la Libye et la Tunisie, qui sont les quatre équipes africaines à avoir gagné leurs deux premiers matchs lors des éliminatoires de la Coupe du monde, vont jouer au cours de la semaine pour la passe de trois, notamment pour les Aigles de Carthage qui accueilleront ce jeudi les Mourabitounes de la Mauritanie, au stade de Radès.

Pour les deux premières journées, la sélection tunisienne avait battu respectivement celles de la Guinée Equatoriale (3-0) et de la Zambie (2-0). Pour la même journée de jeudi, le Nigeria jouera à domicile contre la République Centrafricaine pour confirmer son leadership dans le groupe C, après avoir battu le Liberia (2-0) et le Cap Vert (2-1). La Libye, une des surprises de ce début des éliminatoires qui a été reçue deux sur deux après ses succès aux dépens du Gabon (2-1) et de l’Angola (1-0), aura une tâche plus ardue ce vendredi pour la 3-ème journée avec son déplacement à Alexandrie contre l’Egypte.

Sur ce quatuor des équipes ayant gagné leurs deux premiers matchs, le Sénégal (6 points) fera face samedi à la Namibie (4 points) pour la première place du groupe. Les Lions avaient dominé les Eperviers du Togo (2-0) et les Diables Rouges du Congo (3-1), alors que l’équipe namibienne avait été contrainte au nul 1-1 par celle du Congo avant de venir battre à Lomé le Togo 1-0.

La 3-ème journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022, zone Afrique, démarre ce mercredi avec les matchs Maroc-Guinée Bissau et Soudan-Guinée. Les autres équipes ont été programmées pour la 3-ème journée entre jeudi et samedi.

APS