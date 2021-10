Eliminatoires Mondial : Les Joueurs de la Guinée-Bissau victimes d’une intoxication alimentaire au Maroc

Le match Guinée-Bissau – Maroc en danger ? Alors que les deux équipes doivent s’affronter ce mercredi (21h) à Rabat dans la cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Djurtus ont dû passer une partie de la nuit dans un centre hospitalier de la capitale administrative du royaume.

La cause ? Une intoxication alimentaire. Sur des photos et des vidéos recueillies auprès de l’un des responsables de la FFGB (Fédération Bissau-guinéenne de football), on peut voir plusieurs joueurs et encadrants aux soins après avoir vomi, et pour certains du sang, toute la nuit. Ceci après le diner.