Convoqué par Aliou Cissé pour défendre les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal, Bouna Sarr se dit heureux de retrouver la Tanière.

« Je suis vraiment très heureux, c’est une grande fierté pour moi, ma famille et mes proches. Je suis vraiment content d’être parmi mes nouveaux coéquipiers, le coach et le staff« , a lâché le bavarois au micro de la Fédération Sénégalaise de Football.

Le joueur, dont la sélection a soulevé beaucoup de polémique, semble s’être bien intégré dans un groupe où il y a des têtes qu’il connaît déjà comme celui de Sadio Mané avec qui il a partagé les terrains au FC Metz. « Ils m’ont très bien accueilli. Le groupe à l’air de bien vivre et je pense qu’il y a une bonne entente entre les joueurs« , dit le joueur du Bayern de Munich qui avoue avoir été motivé à rejoindre la sélection par le capitaine Kalidou Koulibaly et le portier Edouard Mendy.

Bouna Sarr, venu pour dépanner le flanc droit des Lions, compte bien apporter sa pierre à l’édifice. Le joueur de 29 ans veut faire son maximum pour aider l’équipe nationale comme il l’a dit en ces mots : « Je veux apporter un plus de par mes qualités et faire en sorte que l’équipe soit meilleure sans me mettre une quelconque pression. C’est un bonheur pour moi d’être ici, donc je vais faire le maximum pour aider l’équipe« .

