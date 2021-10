Le coaching mental et sportif est l’objet d’un séminaire de trois jours organisé par le Syndicat des entraîneurs de football du Sénégal (SEFS), au profit de ses membres, a constaté l’APS, à Dakar.

L’Académie marocaine de coaching mental et sportif y participe, selon le président du SEFS, Badara Sarr. « Généralement, dans nos filières classiques de formation, on travaille sur les plans tactique et physique. Mais le coaching mental ne figure pas dans nos formations. C’est, donc, un gap qu’on va essayer de combler », a-t-il expliqué.

Le séminaire devant prendre fin mardi permettra donc d’initier les entraîneurs du Sénégal au coaching mental, une discipline récente et méconnue dans certains pays africains, selon le président du SEFS. En sport, « le succès dépend à 90 % du mental du sportif », a-t-il souligné.

Zakaria Benomar Fares, journaliste-consultant et directeur général de l’Académie marocaine de coaching mental et sportif a assuré les membres du SEFS de l’engagement de cette structure à leur apporter son « savoir-faire ».