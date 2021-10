En préparation de la rencontre du 9 septembre contre la Namibie, l’équipe nationale du Sénégal a effectué sa première séance au stade Lat Dior de Thiès aujourd’hui vers 17 heures. Arrivé hier, Famara Diedhiou était présent au galop des Lions.

A l’exception de Sadio Mané attendu ce soir, les Lions se sont entraînés pour une séance de deux heures supervisée par Aliou Cissé et son staff technique. L’avant-centre du club turc Alanyaspor, Famara Diédhiou, reste confiant pour une victoire des Lions sur cette 3ème journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. « On est en jambes, on va essayer de donner le maximum pour remporter la victoire », a lâché l’attaquant de 28 ans.

Cependant, Famara Diédhiou, ne sous-estime pas les Brave Warriors qui ont battu les Eperviers du Togo (0-1) chez eux. « C’est un match qui doit être décisif, à nous de faire le maximum pour remporter les deux matchs bien que ce ne sera pas facile. La Namibie est une équipe qui peut nous causer des problèmes comme vous avez pu le constater avec le Togo ».

Avec l’arrivée de Bamba Dieng et les nombreux autres attaquants sur lesquels Aliou Cissé peut compter, celui qui compte 2 buts en Super Lig cette saison ne s’en fait pas de la concurrence. « L’important c’est de se donner pour l’équipe. On essaie de faire le maximum pour aider l’équipe que l’on soit titulaire ou pas », dit l’ancien joueur de Clermont avant de poursuivre en ces mots : « La concurrence c’est partout et en plus c’est une chose qui peut-être bénéfique pour nous tous. Cela nous encourage à bosser encore plus et d’être plus efficace ».

