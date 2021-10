Gorgui Sy Dieng et les Hawks se sont nettement inclinés cette nuit face au Heat de Miami pour le compte du premier match de présaison. Le score de la rencontre est de 125 à 99.

La présaison a débuté cette nuit en NBA à quelques jours de la rentrée de la nouvelle saison. Nouveau joueur des Hawks d’Atlanta depuis août dernier, Gorgui Sy Dieng a joué 14 minutes dans la rencontre. S’il n’a marqué aucun point, le pivot des Lions a assuré 5 rebonds et 1 passe décisive.

De retour du Rwanda avec les Lions, Gorgui Sy Dieng devrait connaître une saison avec beaucoup plus de confiance et de présence sur le parquet avec les Hawks au regard de l’Afrobasket qu’il a effectué en terminant meilleur marqueur et dans le 5 majeur.

wiwsport.com