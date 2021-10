Depuis son arrivée sur le banc des Lions en mars 2015, Aliou Cissé a réussi à convaincre 21 binationaux. Le dernier en date, Bouna Sarr. Le latéral droit du Bayern Munich retrouvera en sélection d’autres Binationaux, à l’image de Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo entre autres.

Aliou Cissé connaît bien l’Europe pour y avoir passé l’essentiel de sa carrière de footballeur. Devenu sélectionneur, il n’hésite pas à parcourir tout le continent européen à la recherche de renforts pour équilibrer son équipe. Depuis 2015, l’ancien capitaine des Lions a convoqué 21 binationaux. Certains sont devenus indiscutables, d’autres n’ont pas réussi à se faire une place dans la Tanière.

Mendy et Koulibaly, les exemples de réussite

Comme symbole, Kalidou Koulibaly est le premier binational à avoir été séduit par le projet d’Aliou Cissé. Nommé sélectionneur des Lions en mars 2015, le successeur d’Alain Giresse avait décroché une grosse pointure pour sa défense. Convoqué pour la 1ère fois, le 5 septembre 2015 contre la Namibie (2-0) à Windhoek, le défenseur de Naples avait livré un match parfait. Depuis, il est devenu un élément incontournable. Le patron. Présent à la CAN 2017 au Gabon et 2019 en Égypte, il va disputer dans quelques mois sa troisième Coupe d’Afrique d’affilée. Il a déjà participé à une Coupe du monde. C’était en 2018 en Russie. Depuis qu’il est en équipe nationale, le natif de Saint-Dié-des-Vosges incarne le leadership, la solidité derrière. Ce n’est pas pour rien que Kalidou Koulibaly a hérité du brassard de capitaine. Auteur de 46 sélections, celui qui a plusieurs fois été associé avec Kara Mbodj, Salif Sané et Cheikhou Kouyaté forme aujourd’hui un duo au avec Abdou Diallo en défense centrale.

Dans les buts, Édouard Mendy est aussi un exemple de réussite. Arrivé pour la première fois dans la Tanière, le 9 septembre 2018, le gardien de Chelsea a patienté avant de gagner sa place. Il a d’abord relégué Abdoulaye Diallo, puis Alfred Gomis sur le banc, avant de devenir titulaire indiscutable. Ses stats plaident largement en sa faveur 9 clean-sheets en 12 matchs.

Diallo, Nampalys, Boulaye sur la bonne voie

Natif d’Oyonnax, Boulaye Dia a intégré la Tanière en octobre 2020. Brillant à l’époque à Reims, l’avant-centre s’est imposé devant Famara Diédhiou, Habib Diallo et Mbaye Diagne. L’actuel attaquant de Villarreal a attendu sa 7ème sélection pour marquer son premier but en équipe nationale. C’était en septembre dernier à Brazzaville contre le Congo (3-1) dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires du Mondial 2022. Même si sa participation au prochain rassemblement des Lions contre la Namibie reste incertaine, Boulaye incarne l’avenir en sélection. Il est sur la bonne voie, tout comme Abdou Diallo et Nampalys Mendy. Les deux binationaux, appelés pour la 1ère fois au mois de mars dernier, n’ont pas encore déçu en sélection. Diallo, titulaire indiscutable aux côtés du patron Koulibaly, a marqué, en septembre dernier, son premier but en équipe nationale, contre le Togo (2-0). Nampalys Mendy est devenu la sentinelle confirmée des Lions, mais le milieu de terrain de Leicester doit trouver un temps de jeu en club pour continuer à être performant en sélection.

Mbaye Niang, un goût d’inachevé

Pourtant, il était bien parti pour inscrire son nom dans les annales du foot ball sénégalais. Appelé pour la 1ère fois, le 7 octobre 2017, Mbaye Niang a grandement participé à la qualification des Lions pour la Coupe du monde 2018. En Russie, l’ancien attaquant de l’AC Milan s’était illustré en marquant 1 but, contre la Pologne (2-1), puis une passe décisive lors de la rencontre suivante face au Japon (2-2). Intraitable durant les éliminatoires de la CAN 2019 (3 buts), Niang était passé à côté en Égypte (0 but marqué), malgré la place de finaliste du Sénégal. De retour de la CAN, il avait du mal à se relancer en club. Sa dernière sélection remonte à novembre 2019 contre, le Congo (2-0), à Thiès. Transféré récemment à Bordeaux en tant que joker, Mbaye Niang espère re trouver l’équipe nationale. «Je suis international, c’est normal que j’y pense. Toutefois, avant de penser à la Coupe du monde, j’ai une saison à jouer aux Girondins de Bordeaux. Ce sera à moi d’être performant, de montrer que j’ai ma place dans cette sélection», a-t-il dit.

Kamara, Sankharé, Santy, Baby, disparus des radars

Si Kalidou Koulibaly ou encore Édouard Mendy ont déjà réussi en équipe nationale, ce n’est pas le cas pour plusieurs binationaux qui ont complètement disparu des radars. Un joueur comme Santy Ngom en est la parfaite illustration. Vu comme le messie de la Tanière lors de sa convocation en mars 2018, le milieu de terrain n’a eu que trois sélections. Soit 120 minutes de temps de jeu. Younousse Sankharé, Amara Baby, Mohamed Naby Sarr et Bingourou Kamara n’entrent plus dans les plans de Cissé. Handicapé par les blessures, Opa Nguette risque d’être complètement oublié, tout comme Sada Thioub qui ne joue plus en club.

Les 21 binationaux sous Cissé

Gardiens (6) : Edouard Mendy, Bingourou Kamara, Sény Timothy Dieng, Abdoulaye Diallo, Clément Diop, Alfred Gomis

: Edouard Mendy, Bingourou Kamara, Sény Timothy Dieng, Abdoulaye Diallo, Clément Diop, Alfred Gomis Défenseurs (6) : Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, Mohamed Naby Sarr, Fodé Ballo-Touré, Abdou Diallo, Bouna Sarr

: Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, Mohamed Naby Sarr, Fodé Ballo-Touré, Abdou Diallo, Bouna Sarr Milieux (4): Younousse Sankharé, Santy Ngom, Nampalys Mendy, Amara Baby

Younousse Sankharé, Santy Ngom, Nampalys Mendy, Amara Baby Attaquants (5): Diao Keita Balde, Opa Nguette, Sada Thioub, Mbaye Niang, Boulaye Dia

wiwsport.com avec Stades