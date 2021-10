La ville de Saint-Louis a abrité, les championnats nationaux de canoë-kayak marquant la fermeture de la saison. Ces championnats ont été remportés par Gueth Ndar.

Ils étaient 7 clubs venus de Dakar et Saint-Louis pour participer aux joutes navales. En catégorie senior, le club Gueth Ndar a dicté sa loi aux autres clubs, remportant deux courses sur trois.

Pour la première course, Abdourahmane Seck, Ibrahima Seck et Moussa Seck ont remporté respectivement les première, deuxième et troisième place. Pour la deuxième course, Gueth Ndar a encore montré son savoir-faire en remportant les 3 premières places, grâce aux performances de Moussa Seck, Gora Diop et Ibrahima Seck.

En aviron, Seydina Issa Thiaw de Yoff a remporté la première place devant Mame Ndiawar Badiane du même club. En juniors garçons, Moussa Sambou de Ngor a remporté la première place. Chez les cadettes, Ndèye Seynabou Ndiaye de Ngor a dominé ses adversaires. En cadets, Serigne Bassirou Cissé de Gueth Ndar a pris le première place.

Pour rappel, tout ce travail entre dans le cadre des préparations des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 au Sénégal.

Avec Stades