L’Institut de l’Ecole de droit de gestion et d’économie (Edge) organise depuis hier un camp de basket, au stadium Marius Ndiaye. Prévu pour une semaine, le camp va offrir aux jeunes basketteurs sénégalais, l’opportunité d’allier « Sports et Etudes » en leur octroyant des bourses. « L’Institut Edge est un concept que j’ai pensé avec quelques collègues de l’Uni­versité qui sont un peu en retrait pour des raisons de re­traite administrative, mais qui avaient créé en même temps, le Centre de recherche, le Cres », explique le Professeur Abdou­laye Sakho, directeur d’Edge.

Seule structure privée d’Afri­que occidentale à être adossée à un centre de recherche de ré­férence ; avec pour vocation « le pôle classique de l’Ensei­gne­ment supérieur, la formation professionnelle et technique, un centre de formation de préparation aux concours et examens administratifs de l’Etat du Sénégal », l’Institut Edge ouvre de nouvelles perspectives dans le pôle Sports-Etudes. « Ce pôle est adossé à un diplôme que j’avais créé depuis que j’étais à Cheikh Anta Diop qui est le Master en Droit et Eco­no­mie du Sport », souligne-t-il.

C’est sur la base de ce Master que l’Institut Edge entend apporter sa contribution dans le développement des jeunes sportifs. « Ce tournoi a pour but, d’identifier les jeunes talentueux et à leur proposer l’offre de formation de Edge, à leur donner des bourses de manière gratuite, c’est-à-dire leur donner la possibilité de faire des études sans payer et sortir avec un diplôme. Ils pourront faire leurs études avec un agenda aménagé », précise le professeur Sakho.

Joueuse du Dakar Université Club (Duc) et en formation à l’Institut Edge, Nabou Diagne est la responsable du pôle Sports. « En tant que pratiquante, je me suis rendu compte que la plupart de nos jeunes ne jouaient qu’au basket. Avec l’appui de l’Institut Edge, on s’est dit qu’il était possible de créer une Académie du Sport. Mais il faudra d’abord poser les premiers jalons avec des camps de détection, de recrutement », selon Nabou Diagne. Seule­ment, le niveau Bfem est requis pour espérer participer au camp.

Dans l’optique d’aller vers une véritable Académie Sports-Etudes, ce sont plus de 160 jeunes Garçons et Filles qui ont été ciblés pour ce nouveau concept. Au final, ce sont dix Garçons et dix Filles qui bénéficieront des bourses d’études à l’Institut Edge, dans différentes filières.

Au-delà du basket, les autres disciplines ne seront pas en reste. Dans cette démarche, l’institut a pu compter sur le soutient du « ministère des Sports, qui a donné son onction, le Comité olympique qui a promis des récompenses et la Fédération sénégalaise de basket ». Une manière, selon M. Sakho, « d’aider le Comité olympique à mieux préparer les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026 ».

En plus du Cnoss, souligne-t-il, « les gens du football avec d’anciens internationaux qui ont tous étaient capitaine des Lions du Sénégal, ont décidé de donner des bourses. A commencer par Cheikh Tidiane Seck, président du Jaraaf, Ousmane Thiongane, directeur d’une grosse société et Aliou Cissé, l’actuel sélectionneur des Lions ». A ceux-là, poursuit Professeur Sakho, «il y a les acteurs du basket, à l’image de Gorgui Sy Dieng qui a offert les ballons du tournoi, Youssou Ndoye et Anta Sy ».

Le camp se poursuit durant la semaine avec les Filles et les lauréats devraient être connus la semaine prochaine lors de la finale.

Le Quotidien