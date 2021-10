Son vécu dans le football fait qu’il ne passe pas incongnito. Technicien et consultant en football, Tassirou Diallo est le directeur technique de l’équipe nationale des Lions Sourds. Il tire un bilan satisfaisant de cette campagne où lui et son équipe rentre avec le trophée de champion d’Afrique. Historique pour le football sénégalais.

« Je ne faisais que superviser parce qu’ils (les entraîneurs ) sont excellents dans ce qu’ils font. Donc toute la réussite au Kenya est le fruit d’un travail entamé depuis longtemps, de toute cette expérience et compétences. On a gagné tous nos 4 matchs avec 9 buts inscrits et 2 encaissés » s’est dit satisfait Tassirou Diallo qui a félicité la vision du coach d’intégrer des joueurs à l’étranger et de ratisser large pour la détection et sélection.

« A mon arrivée la détection était déjà faite de même que les matchs amicaux, il fallait juste poursuivre avec le placement de l’équipe sur le terrain, au niveau de la condition physique et Charles et Fomba ont beaucoup contribué sur cela. Marquer tout le temps et ne pas encaisser le but, c’était aussi une partie du travail qu’on a réussi. Il y’a eu aussi de la rigueur dans le travail » explique t’il tout en soulignant retrouver un staff technique où il a eu à entraîner d’actuels coachs.

Le Sénégal remporte la première édition du championnat d’Afrique des Sourds en remportant tous ses matchs. Le secret?

« C’est une satisfaction toute cette belle collaboration. Les joueurs ont été disciplinés et ont respecté nos consignes. On a eu une belle entente parce que vous savez le football est parfois émaillé d’histoires mais cette fois-ci il y’en a pas eu à Nairobi » explique avec beaucoup d’enthousiasme Tassirou Diallo qui raconte une anecdote sur le premier jour à Nairobi où le staff technique a eu d’énormes difficultés pour réveiller les Lions sourds.

Le souhait des sénégalais est que cette équipe nationale Championne d’Afrique soit reçue au palais de la République par le Chef de l’Etat. L’audience ne devrait tarder rassure le directeur technique.

« Je remercie tous les autorités de ce pays, le président de la République, le ministre de la santé, celui en charge des sports et aussi le ministre de l’Urbanisme. Il faut savoir que le Chef de l’Etat nous envoyait des messages tous les jours. Je suis persuadé qu’il va nous recevoir.

