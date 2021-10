L’équipe nationale des sourds, une découverte pour beaucoup de sénégalais. D’où vient cette équipe nationale? Comment le staff technique est parvenu à communiquer avec les joueurs, expliquer et faire comprendre les plans de jeu? Beaucoup de questions que l’équipe de wiwsport a transmis à celle des Sourds lors d’une immersion dans la tanière des Lions, champions d’Afrique. Entretien avec le coach Abdou Aziz Dieng.

Un technicien chevronné qu’on ne présente plus dans le département de Pikine et dans le monde des personnes vivant avec un handicap. Abdou Aziz Dieng a raflé toutes les victoires possibles à Nairobi faisant du Sénégal, le champion d’Afrique de la première édition de la CAN des Sourds.

« En démarrant le projet, je voulais sillonner tous les régions du pays pour avoir le maximum de talent et de représentativité dans la sélection. On n’a pas eu le temps ni les moyens. Finalement, on a organisé des matchs au stade de Mbao pour faire . J’ai préféré trouver un staff technique avec des entraîneurs entendants pour ne pas mêler les sentiments et selon mes critères de sélection on a retenu 25 puis 23. Et on a laissé de la place aux joueurs évoluant aux joueurs évoluant à l’étranger comme Khadim Marro » explique le coach qui informe avoir pris les rênes de cette équipe il y’a deux ans.

En dehors de ses compétences comme technicien sportif notamment sur le football, Abdou Aziz Dieng a mis en place un centre qui forme sur le langage des signes et permet aux sourds de pouvoir communiquer. Ce qui lui a beaucoup facilité le travail avec l’équipe nationale.

Au Kenya où le Sénégal a pris part à la 1ère édition du championnat d’Afrique des sourds, les Lions sont venus à bout des Aigles du Mali (1-0). Un adversaire qu’il a rencontré deux fois. Sans tout dévoiler, le coach donne les secrets. « Le Sénégal et l’Egypte étaient les favoris de cette compétition. Personnellement, je voulais le Mali en finale parce que je savais qu’il ne comprenait pas mon jeu. Et je les ai vu jouer. Tout le staff a noté et on a mis en place un bon plan de jeu pour attaquer à partir de notre milieu. On savait que ça allait être un match difficile mais on était convaincu de notre victoire finale. »

La CAN terminée, quels sont les chantiers du staff technique? Une autre compétition est en vue. Mais en tirant le bilan de cette première expérience, quelles sont les choses à améliorer dans le travail pour encore plus de bonnes résultats ? « Il nous faut évaluer la compétition et voir les perspectives. D’ailleurs, nous voulons mettre en place un championnat des sourds-muets. Que chaque région ait une équipe. On veut aussi faire des stages de formation sur le langage des signes entre les joueurs et le staff technique pour faciliter le travail. » Des idées qui ont été saluées par les joueurs.

Champion d’Afrique, le Sénégal va représenter l’Afrique à la coupe du monde des sourds en mai prochain. Le coach veut proposer la meilleure équipe possible, le talent ne manque pas. « Nous comptons poursuivre le travail sur la détection. La porte de la tanière n’est pas fermée et il y’a beaucoup de bons joueurs à l’étranger et ici dans le pays qui ont leur place dans l’équipe. Nous voulons emmener la meilleure équipe possible au Brésil »

