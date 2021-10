La Team Of The Week de la semaine du 27 septembre au 03 octobre enregistre de nouveaux profils de Lions. Avec la présence de Kaly Sène, Pape Demba Diop ou encore Alfred Gomis, la sélection Wiwsport de cette semaine illustre la course aux performances des joueurs sénégalais.

Alfred Gomis devance Edouard Mendy cette semaine

Titulaire dans les cages du Stade de Rennes jeudi dernier face à Vitesse lors de la victoire des Bretons (2-1), Alfred Gomis a encore mené les siens lors du succès retentissant face au Paris Saint-Germain (2-0), le week-end dernier. Le portier sénégalais a pu résister avec sa formation face à l’attaque parisienne composée par Messi, Neymar, Mbappé et Di Maria.

Pape Abou Cissé – Rassoul Joher – Kalidou Koulibaly

Pape Abou Cissé a retrouvé sa forme et c’est tout le mal qu’on lui souhaite. Le défenseur de l’Olympiakos enchaine les matchs et les bonnes performances de quoi revenir dans notre sélection de la semaine. A ses côtés, Rassoul Joher s’affirme dans l’effectif d’Adana Demirspor qui reste sur quatre matchs sans défaite. Le troisième défenseur de notre sélection hebdomadaire n’est personne d’autre que Kalidou Koulibaly. Homme fort de Naples qui réussit un carton plein jusque-là en championnat depuis le début de la saison, Koulibaly est juste inarrêtable.

Gana Guèye – Moustapha Name – Younousse Sankharé – Pape Demba Diop

Dans l’entrejeu de notre Team Of The Week, Gana Guèye en taille patron après sa grosse performance en Ligue des Champions face à City. A côté du Parisien, on a Younousse Sankharé remarquable avec Giresunspor en Süper Ligue. Grand bonhomme de la finale de la Coupe du Sénégal face au Casa Sports, Pape Demba Diop (Diambars) a illuminé le match dans l’entrejeu des Salysiens. Enfin, le milieu de terrain du Paris FC, Moustapha Name auteur d’un bon match face à Nancy le week-end dernier, complète l’entrejeu de la semaine.

Sadio Mané – Mamadou Kaly Sène – Keïta Baldé Diao

Inarrêtable ces derniers temps, Mamadou Kaly Sène a fait son entrée dans la sélection de cette semaine. Auteur d’un doublé lors de la large victoire de Grasshopper devant St Gallen, il est à la pointe de l’attaque. Kaly aura comme soutien, les présences de Sadio Mané, buteur face à City lors du match nul (2-2) le week-end dernier. Pour compléter la Sélection, le nouveau joueur de Cagliari, Diao Baldé Keïta a enfin retrouvé ses sensations. L’ancien de Monaco a marqué le but de son équipe face à Venezia.

wiwsport.com