Les Hornets ont annoncé ce lundi l’arrivée du technicien italien, un peu plus de 24 heures après le limogeage de Xisco Muñoz.

C’était attendu ces dernières heures, c’est désormais officiel ! Claudia Ranieri est le nouvel entraîneur de Watford FC. Il s’est engagé jusqu’en 2023. Après un début de saison pas à la hauteur des attentes, les dirigeants de Watford s’étaient séparés, hier dimanche, de l’entraineur espagnol Xisco Muñoz, qui avait pris les reines de l’équipe en décembre 2020.

Claudio Ranieri, de son côté, a été démis de ses fonctions à la Sampdoria Gênes en fin de saison dernière. Il va donc retrouver un Championnat qu’il connait déjà et qu’il a même remporté à la belle surprise. C’était avec Leicester City en 2016. Le techncien italien de 69 ans avait entrainé Chelsea entre 2000 et 2004 et Fulham entre 2018 et 2019. Il prend l’équipe de Watford actuel 15e de Premier League.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach. Welcome to Watford, Claudio! 💛 — Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021

