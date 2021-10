Les Militaires de l’ASFA champions sortants, vont défendre leur titre en Finale. Les protégés de Moustapha Cissé ont disposé des Olympiens de Diourbel (31-39) et vont attendre le vainqueur de l’autre demi-finale, DUC/ISEG Sports, remise.

Pour la 3e fois de suite, l’ASFA va être au rendez vous pour l’ultime acte du championnat national Élite Hommes. Les Militaires ont acquis l’un des tickets de la finale, au cours d’une partie maîtrisée, après un début assez équilibré. L’ASFA triomphe (31-39) et défendra son titre contre le vainqueur du match, DUC/ISEG Sports, remis ultérieurement à cause d’un appel de l’USC Rail, battu par l’ISEG en demi-finale.

A la fin de la rencontre, Cissé le coach de l’ASFA a donné ses impressions, « Je félicite les Gosses, ils ont fait le job d’autant plus que c’était notre unique chance de sauver notre saison, en allant en finale. Double tenante du titre en championnat, et dépossédée de sa couronne de Coupe du Sénégal, l’ASFA devait réagir et les joueurs ont été au rendez vous, encore une fois, Bravo à eux » a d’abord avancé le coach, avant de revenir sur l’apport des joueurs revenus de mission.

« Comme vous pouvez le constater, nous avons pu récupérer certains joueurs comme Oumar Sané qui revient de Podor et n’a eu que 2 jours d’entraînement mais qui a quand même bien joué sa partition, de même que Khadim, qui est une nouvelle recrue et qui revenait de Bango, dont la forme reste à parfaire. Avec ces nouvelles venues, l’équipe peut s’améliorer« , a conclu le coach Double tenant du titre de champion, qui compte bien garder son dû. Revancharde, l’ASFA est bien là, pour la seule et unique occasion qui lui reste pour sauver sa saison.

