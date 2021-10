Défait sur le score d’un but à zéro par le Casa Sport en finale de la Coupe du Sénégal, le Diambars devra prendre son mal en patience pour savourer son premier trophée de la Dame-Coupe.

Malgré le revers de son équipe, Bruno Rohart se dit satisfait de la prestation des joueurs ainsi que l’ambiance fairplay qui régnait dans les tribunes. Pour lui, l’expérience a fait la différence mais ses joueurs grandiront de cette défaite. Le technicien français fait désormais cap sur les deux prochaines sorties de Diambars comptant pour le second de la Coupe des Confédération Africaine.

Malgré la défaite, je suis extrêmement fier de mes jeunes joueur

« C’était un match difficile face à une bonne équipe du Casa Sport très rigoureuse et très engagée. Les gosses ont répondu présent durant tout le match, on a pris un but durant notre temps fort. Un but qui nous a déstabilisé, les gosses ont poussé mais malheureusement ça n’a pas marché . Malgré la défaite, je suis extrêmement fier de mes jeunes joueurs. On vient d’enchaîner 4 matches de suite à élimination directe pour une équipe dont la moyenne d’âge est de 18 à 20 ans ce n’est pas facile à digérer parce qu’il y a une pression permanente, psychologique et c’est difficile pour des jeunes de 18, 19, 20 ans. On a gagné ces trois derniers matchs à élimination et maintenant on a perdu le match qu’il ne fallait pas perdre après tout on est une académie on va vite se relever. Un match pareil, une ambiance pareille ne peut qu’être bénéfique pour eux, ils vont grandir aussi sur les deux prochaines confrontations face à Eyimba. On va se relever et avancer. »

