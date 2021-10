Mbaye Leye et le Standard, c’est fini. Les adjoints du coach sénégalais quittent également le club, et le coach intérimaire est connu.

La nouvelle tombait ce matin : Mbaye Leye au Standard, c’est terminé, et l’officialisation ne devrait plus tarder du côté de Liège. On en sait désormais un peu plus à ce sujet : d’après les informations de Sudpresse, Patrick Asselman (T2/analyste vidéo) et Eric Deflandre (T3) vont également prendre la porte et suivre l’entraîneur principal.

Jean-François Gillet, entraîneur des gardiens, échappe lui à la purge, et obtient même une promotion temporaire : l’ancien portier du Standard devrait être nommé entraîneur intérimaire en attendant qu’un successeur soit trouvé à Mbaye Leye. Ce sera sa première expérience à ce poste. Renaat Philippaerts et Kevin Miny, préparateurs physiques, l’assisteront dans sa tâche. La trêve internationale sera mouvementée à Sclessin.