Vainqueur de la 60e édition de la Coupe du Sénégal samedi dernier au stade Lat Dior de Thiès, le Casa Sport remporte son troisième titre de son histoire. Une récompense qui vient en son heure selon Ansoumana Diadhiou, l’entraineur des Sudistes.

Saly (0-1), Ansoumana Diadhiou, l’entraineur, élu par ailleurs meilleur technicien de cette finale, dédie cette victoire au peuple Casamançais.

« On a bien étudié l’adversaire qu’on connaît bien. Dans cette rencontre, il fallait les empêcher de jouer verticalement, un jeu diagonal et les obliger à jouer latéralement. Nous avons travaillé pendant toute la semaine pour mettre en place une stratégie pour gêner l’équipe de Diambars à produire son jeu. On s’était dit de changer de façon de jouer, de courir et d’accepter de souffrir. Cette coupe du Sénégal représente beaucoup pour Casa Sport, après plusieurs échecs en finale on était obligé de la gagner cette fois-ci. Après la demi- finale, tout l’engouement qui était derrière l’équipe. Cette finale là on devait forcément la gagner pour l’union des cœurs, pour nos supporters et pour le peuple Casasais. Nous savons tous que le Allez Casa est l’un des plus beaux publics du pays. On est fier de faire partie de l’histoire », affirme-t-il micro de wiwsport.

wiwsport.com