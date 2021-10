Le président du Casa Sport a tenu à rendre hommage aux joueurs de cette formation vainqueurs de leur troisième titre de champion du Sénégal de l’histoire du club, cet après midi contre le Diambars. Seydou Sané qui promet une fête à la maison, a salué l’excellent état d’esprit des sudistes.

« Ce n’était pas évident parce que la saison a été longue mais toute l’équipe y a cru sans jamais penser à perdre ce trophée. Félicitations à toutes et à tous. On se donne rendez-vous à Ziguinchor pour la fête. C’est un sentiment de satisfaction accompagné de beaucoup d’émotions. Ce n’était pas évident mais nous l’avons fait. Merci aux joueurs, aux coachs, supporters et à tous les fils de la région. On se donne rendez-vous à la maison pour la célébration« , écrit-il sur la page twitter du club.

