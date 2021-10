Pour la énième fois dans le football italien, Kalidou Koulibaly a été victime d’insultes racistes. Cette fois-ci, il a voulu défier le provocateur.

Lors de la septième journée de Serie A et la rencontre gagnée par Naples sur la pelouse de la Fiorentina (2-1), le défenseur international sénégalais, Kalidou Koulibaly, et ses coéquipiers, Victor Osimhen et Zambo Anguissa ont été visés par les supporteurs de la Viola juste après le coup de sifflet final. Des insultes ignobles qui ont semées la colère chez Koulibaly.

Alors qu’il se faisait interviewé par des journalistes à la fin de la rencontre, Koulibaly a entendu depuis les tribunes une injure qui lui était adressée et qui l’a poussé à réagir et faire front à ces provocateurs, Comme le rapporte DAZN. « C’est moi que tu traites de singe ? Viens me le dire en face », lâche le joueur de 30 ans.

Le Nigérian Osimhen s’est quant à lui arrêté devant les insulteurs en disant « continuez, continuez … », avant de rentrer aux vestiaires avec Koulibaly.

Il dito puntato di Koulibaly è la sola risposta possibile ai razzisti: prenderli tutti e subito, uno ad uno, senza esitazioni. L’unico modo per educare l’ignoranza. #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/9sIT5Xqlq9 — Sergio Chesi (@sechesi) October 3, 2021

