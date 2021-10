Dans un match d’anthologie, Liverpool a partagé les points avec Manchester City, ce dimanche, en clôture de la 7e journée de Premier League (2-2).

Un match explosif se jouait ce dimanche soir en Premier League entre l’actuel deuxième du Championnat et le Champion en titre d’Angleterre. On parle évidemment de Liverpool et Manchester City. Au bout d’une rencontre qui a fait des étincelles et vibrer plus d’un, la formation de Jurgen Klopp n’est pas parvenue à reprendre sa première place.

Après une première période peu rythmée, tout s’est passé dans la seconde mi-temps. Et c’est Sadio Mané qui frappera le premier et de quelle manière… L’attaquant sénégalais entame la seconde tambour battant. Sur une merveille d’action de Liverpool, Salah est trouvé sur son coté droit, efface ses vis-à-vis avant de lancer Mané dans la profondeur.

Sans grande difficulté, Sadio Mané bat Ederson Moraes pour s’offrir de son quatrième but de la saison en Championnat. Manchester City ne mettra pas beaucoup de temps pour revenir dans la partie, puisque Phil Foden égalise dix minutes plus tard sur une passe décisive de Gabriel Jesus (69e.) Un autre match s’ouvre à Anfield pour le bonheur des amateurs.

Là, c’est Liverpool qui repart de l’avant grâce à un Mohamed Salah en état de grâce. Servi par Curtis Jones, l’attaquant égyptien récupère le cuir dans le dos d’un adversaire, élimine Bernardo Silva du pied gauche, puis Aymeric Laporte du même pied, avant de finir son mémorable action avec sa patte gauche. Et Liverpool mène par 2 à 1 à la 76e minute.

C’était une rencontre durant laquelle il ne fallait manquer aucune seconde. Au départ de l’action avec une merveilleuse ouverture vers Phil Foden, De Bruyne est à la réception du centre de son partenaire et place une frappe du gauche au fond des filets avec l’aide d’une déviation de Joel Matip ! Egalisation de Manchester City et finalement, malgré d’énormes occasions de part et d’autre dans les derniers instants, le score sera de 2 à 2.

Ce partage des points, après un affrontement d’une folle intensité entre les deux derniers champions d’Angleterre, fait les affaires de Chelsea. Les Blues sont en tête avec 16 points, soit un de plus que Liverpool. Manchester City, Manchester United, Everton et Brighton comptent quant à eux deux longueurs de retard.

