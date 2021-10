Liverpool reçoit Manchester City pour cette 7e journée de Premier League ce dimanche 03 octobre 2021, à partir de 15h30. Sadio Mané, auteur de trois buts cette saison en Championnat, est titulaire pour cette rencontre.

L’affiche de la septième journée de Premier League met aux prises Liverpool à Manchester City, à Anfield. Avec 14 points, la formation de Jurgen Klopp devra tenter à reprendre la première place à Chelsea, victorieux de Southampton samedi (3-1). Les Reds feront face à des Citizens, deuxièmes avec le même nombre de points que Chelsea, Manchester United, Everton et Brighton and Hove Albion.

Mis en échec le weekend dernier sur le terrain de Brentford (3-3), les Reds de Jürgen Klopp se sont largement imposés mardi sur la pelouse du FC Porto (5-1), lors de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, avec deux doublés de Mohamed Salah et Roberto Firmino et un but de Sadio Mané. Le meilleur moment pour reprendre les commandes de la Premier League.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴 This is how we line up for #LIVMCI 👊 Divock Origi misses out through illness. — Liverpool FC (@LFC) October 3, 2021

