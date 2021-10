Deux buts et deux passes décisives pour le jeune attaquant sénégalais. Mamadou Kaly Sène a marché sur le FC Saint-Gall, ce samedi, en Super League de Suisse.

Déjà victorieux par 3 à 1 lors de son dernier match contre le FC Sion, Grasshopper n’a pas fait de détails devant le FC Saint-Gall en s’imposant par 5 à 2 sur sa pelouse. Mamadou Kaly Sène, auteur d’un doublé la semaine dernière, a répété une prestation plus aboutie en signant un nouveau doublé accompagné par deux passes décisives.

Le Sénégalais de 20 ans a été l’homme d’une rencontre parfaitement maîtrisée par le promu lors de cette 9e journée. Et il n’y a pas eu du véritable suspens tant Grasshopper a dominé son sujet et s’est montré très efficace en attaque. Neuf minutes après le coup d’envoi, Kaly Sène ouvre le score sur un service de son compère d’attaque, Léo Bonatini.

Les deux attaquants vont se servir de leur bonne entente pour doubler la mise à la 20e minute. Là, c’est Mamadou Kaly Sène qui rend la politesse à Léo Bonatini pour le 2 à 0. Si le FC Saint-Gall a réduit la marque juste après le début de la seconde période (46e), Kaly Sène refait très vite surface pour s’offrir un doublé et marquer le but du 3-1 à la 49e.

Kwadwo Duah, qui marque le 3-2 sur penalty à la 53e minute, croyait redonner des espoirs à son équipe, mais c’était vraiment sans compter sur un excellent Mamadou Kaky Sène. Sur la deuxième passe décisive dans match du Sénégalais, remplacé à la 77e sous les applaudissements, Bendegúz Bolla survole la marque (4-2 , 70e), avant que Djibril Diani ne participe à la fête (5-2 , 84e).

Prêté par le FC Bâle, Kaly Sène signe du coup ses troisièmes et quatrièmes buts de la saison en Super League. Grasshopper enchaine une nouvelle et très belle victoire et prend provisoirement la quatrième place du Championnat de première division de Suisse. Un gros début de saisons pour la formation de Giogio Contini, qui évoluait en deuxième division la saison dernière.

wiwsport.com