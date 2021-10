Tenue en échec par Newcastle lors de la dernière journée (1-1), l’équipe de Xisco Muñoz, classée 12e, se rend à Ellan Road pour tenter de s’offrir sa troisième victoire de la saison face à une équipe de Leeds qui n’a plus gagnée depuis quatre journées et occupe la 18e place.

Elu joueur du mois de septembre à Watford, Ismaila Sarr est titulaire pour cette rencontre. L’attaquant sénégalais va tenter d’inscrire son cinquième but de la saison en Premier League avant de rejoindre le prochain rassemblement des Lions.

🚨 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🚨

Here's how your Hornets line up against @LUFC!#LEEWAT pic.twitter.com/W4wutqw0Pl

