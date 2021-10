Battu lors de ses deux derniers matchs, Chelsea reçoit Southampton pour cette 7e journée de Premier League ce samedi 02 octobre 2021, à partir de 14h00 GMT. Edouard Mendy est titulaire pour cette rencontre.

Troisième au classement à égalité de points avec Manchester City, Manchester United et Brighton and Hove Albion et n’a qu’un point de retard sur la première place de Liverpool, Chelsea est en quête de rachat après deux défaites de rang contre Manchester City (0-1), en championnat, et sur le terrain de la Juventus Turin mercredi (0-1) en Ligue des Champions.

Les coéquipiers d’Edouard Mendy, titulaire pour cette rencontre, défient une équipe de Southampton classée seizième et avec quatre petites unités, à seulement une longueur de la zone rouge. Les joueurs coachés par Ralph Hasenhüttl n’ont toujours pas glané le moindre succès depuis le début de saison.

