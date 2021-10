Dans une interview accordée à 20 Minutes, un proche de M’Baye Niang, dernière recrue en date des Girondins de Bordeaux, s’est exprimé quant à sa carrière assez sinueuse. Mauvais entourage, un milieu complexe pour un jeune joueur, ce qui malheureusement a joué en la défaveur de l’international sénégalais.

Carrière freiné pour Niang à cause de son entourage ? C’est en tout cas ce que révèle ce vendredi 20 minutes. Le média aurait eu un contact avec un proche de l’attaquant sénégalais qui possède de plus en plus une image ternie suite à ses transferts avortés à l’ASSE et à l’OM notamment et ses difficultés lors de sa signature à Bordeaux. Ce proche s’est confié sur les raisons de ces échecs

« Je pense que comme beaucoup de très jeunes joueurs prometteurs, il n’avait pas les codes et les règles du milieu au départ, il s’est fait marcher dessus. M’Baye est un homme beaucoup trop gentil et sentimental ce qui dans ce milieu ne passe pas. Il a tout simplement été jeté dans la fosse aux lions […] Il veut toujours faire plaisir aux autres, c’est une qualité mais systématiquement trop de personnes autour de lui cherchent à profiter de la situation. Cela a encore été le cas pour Bordeaux avant que tout rentre dans l’ordre, » M’baye Niang pourrait faire sa première apparition sous la tunique girondine face à Monaco ce dimanche (15h).

wiwsport.com