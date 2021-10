La quatrième journée de la poule H comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde opposant la Namibie aux joueurs Sénégalais va se jouer au Orlando Stadium de Johannesburg en conséquence du manque de stade namibien homologué par la Caf. Mais le lieu choisi par la grande instance du football africain, Afrique du Sud, pour abriter le match risque de compliquer le déplacement de certains joueurs, notamment ceux qui évoluent en Premier League en raison de sa position dans les zones dites rouges, très secouées pour le virus du coronavirus. Interpellé par cette situation du fait que le Sénégal pourrait jouer sans Sadio Mané, Edouard Mendy, Cheikh Kouyaté, Ismaila Sarr, Nampalys Mendy et Seny Dieng qui pourront être retenus par leurs clubs, Aliou Cissé a joué la carte de la prudence. En conférence de presse ce matin, le technicien de Lions ne voulant pas trop se mouiller demande aux fédéraux de trouver une solution. Dans le cas contraire, une possibilité de concocter une nouvelle équipe pour défier Namibie en Afrique du Sud serait à l’ordre du jour.

» Avec cette pandémie tout devient compliqué pour les entraîneurs encore plus pour les joueurs et sélectionneurs. Cette situation là, je pense qu’elle est d’ordre administratif. Oui, c’est plus qu’une question administrative que sportive. Nous attendons que la FIFA mette sur le même pied d’égalité les joueurs Africains et Sud-américains, à savoir de pouvoir jouer les deux matchs et retourner dans leur clubs sans pour autant être confinés. Si ce n’est pas le cas, on construira une deuxième équipe pour aller jouer le deuxième match contre Namibie en Afrique du Sud tout en pensant que l’équité sportive n’est pas respectée. Je pense que nous avons des dirigeants qui sont capables de régler cette situation, que ce soit aux présidents de fédérations mais aussi ceux de la confédération africaine. Nous avons bon espoir. Nous avons beaucoup parlé, cette semaine, avec le président Augustin Senghor, je pense qu’il a plus d’informations et il sera amené à vous répondre plus que ça mais avons vraiment espoirs. »