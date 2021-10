La liste des joueurs convoqués par Aliou Cissé pour la double confrontation avec la Namibie a été publiée. Le nouvel attaquant de Cagliari, Diao Baldé Keïta, a effectué son retour dans l’effectif.

Absent de la précédente liste, l’ex monégasque retrouve la Tanière à travers la liste des 25 joueurs convoqués pour affronter la Namibie. Une double confrontation avec cette dernière, comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires du Mondial de Qatar 2022, aura lieu les 9 et 12 du mois d’octobre.

L’international sénégalais Diao Baldé Keïta, non convoqué lors des deux premières journées des éliminatoires, avait connu sa dernière sélection en juin passé pour les matchs amicaux qui opposaient les Lions aux sélections Cap Verdienne et Zambienne. L’attaquant de Cagliari avait participé aux deux rencontres amicales en tant que remplaçant. Concernant sa non sélection à l’occasion des premières journées de ces éliminatoires, le coach Aliou Cissé avait expliqué les raisons de ce choix. « Keita Baldé fait partie de ces joueurs qui sont en transition. Il s’entraîne avec un préparateur physique mais ne joue pas. C’est bien de s’entraîner, mais le plus important pour moi, c’est d’être dans un collectif« , avait précisé le sélectionneur des Lions.

Une transition réussie par le joueur à en croire sa nouvelle sélection pour aider les Lions à se défaire de la Namibie. Diao Baldé a en effet quitté Monaco où il peinait à se faire de la place pour rejoindre la Serie A par le biais de Cagliari avec lequel il a disputé 4 matchs avec 3 titularisations. L’attaquant de 26 ans a déjà trouvé le chemin des filets avec son nouveau club et a adressé une passe décisive. Une renaissance en marche pour le Lion évoluant en Italie sur qui Aliou Cissé compte pour atteindre ses objectifs. « On a besoin de lui, mais il faut qu’il soit à 100%« , avait fait attendre le coach de l’équipe nationale du Sénégal.