Keita Baldé Diao n’est plus l’auteur du quatrième but le plus rapide de l’histoire de la Ligue Europa depuis hier jeudi, passant de la quatrième place à la cinquième.

Ce jeudi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue Europa League, Eljif Elmas a écrit sa propre page dans l’histoire de la compétition. En effet, durant de la rencontre perdue à domicile contre le Spartak Moscou (2-3), le milieu de terrain international macédonien de 22 ans a ouvert le score pour Naples après 12.92 secondes.

À peine le coup d’envoi donné par l’arbitre slovaque Ivan Kružliak, le capitaine de Naples, Lorenzo Insigne envoie le ballon dans la surface pour Matteo Politano, le gardien adverse manque sa sortie et renvoie le ballon sur Elmas. À son tour, le macédonien envoie le cuir au fond. Du coup, il signe le deuxième but le plus rapide de l’histoire de la Ligue Europa.

Toujours derrière le milieu de terrain tchèque de 27 ans, Jan Sýkora, qui détient le record (avec le Slovan Liberec) à 10.69 secondes grâce son but face à Qarabag en 2016, Eljif Elmas dépasse Vitolo (3e), buteur après 13.21 secondes lors d’un huitième de finale Villarreal – FC Séville en 2015 et Ismaël Blanco. L’Argentin, alors évoluant sous les couleurs de l’AEK Athènes, avait ouvert le score face au Bate Borisov en 2009 au bout de 15.19 secondes.

Au titre des buteurs les plus rapides de l’histoire de la Ligue Europa, Keita Baldé Diao arrive aujourd’hui en cinquième position. Sous les couleurs de la Lazio Rome, lors d’un 16e de finale retour face au Ludogorets Razgrad (3-3), l’attaquant international sénégalais de 26 ans avait réussi a ouvrir la marque après seulement 16.88 secondes, marquant ce jour-là le deuxième but le plus rapide de l’histoire de Ligue Europa.

Dans ce classement établi par Transfermarkt et qui concerne huit joueurs, Juan Mata (18.18 secondes) occupe la sixième position après son but pour Valence face au Club Brugge en 2010. Sergio Agüero, buteur au bout de 19.19 secondes, lors d’un Manchester City – FC Porto en 2012 arrive à la septième place, alors que Taison Barcellos Freda (FC Metalist Kharkiv 2012, 20.08 secondes face au Red Bull Salzbourg) ferme la marche.

wiwsport.com