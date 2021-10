Présent en conférence de presse avant la réception de Niort samedi soir (19 h), Omar Daf, l’entraîneur du FC Sochaux, a livré son ressenti sur la suspension de Christophe Diedhiou.

La sanction est tombée tard mercredi soir après l’audition des dirigeants d’Ajaccio et de Sochaux par la commission de discipline de la LFP. Pour avoir frappé un stadier après la rencontre contre l’ACA, Christophe Diedhiou a écopé de quatre matchs de suspension , dont trois ont déjà été purgés. Il sera encore absent une dernière fois ce samedi soir contre Nior

« Je trouve la suspension purement scandaleuse », a réagi Omar Daf deux jours après en conférence de presse. « Ça nous pénalise sportivement et ça pénalise aussi un joueur qui était censé être protégé par un stadier », a ajouté l’entraîneur du FCSM.

Depuis le début de cette affaire, l’entraîneur sochalien ne cesse de clamer son soutien pour le défenseur sénégalais. Il a maintenant hâte de le récupérer. « On tire beaucoup sur Isma (Aaneba) et Flo (Pogba) depuis le début de la saison, or Chris est aussi un joueur sur lequel on compte beaucoup. On espère que cette histoire est derrière nous pour pouvoir avancer et pouvoir parler football ».

Avec l’Est Républicain