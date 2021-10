Moussa Wagué, arrêté depuis prêt de 10 mois, pour une grave blessure, a recommencer à courir, révèle Aliou Cissé vendredi.

Moussa Wagué retrouve ses sensations. Le latéral droit international sénégalais, gravement touché au tendon rotulien ainsi qu’au ligament croisé le 13 décembre 2020, a recommencé la course. La révélation a été faite par le sélectionneur national, Aliou Cissé, présent en conférence de presse ce vendredi 01 octobre.

« Cela fait pratiquement un an qu’il n’a pas joué. Je l’ai eu au téléphone et il semblerait qu’il a repris la course la semaine dernière », a fait savoir Aliou Cissé, lors de la publication de la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblements des Lions dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde.

Il est toutefois très peu probable que le joueur du FC Barcelone puisse rejouer avant janvier. En plus de son rétablissement, Moussa Wagué devrait se trouver une nouvelle équipe lors du prochain mercato. L’ancien joueur d’ASPIRE Football Dreams Academy ne figure pas dans les plans du Club catalan.

