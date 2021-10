Aliou Cissé, le sélectionneur de l’Equipe Nationale du Sénégal, a communiqué une liste de 25 joueurs pour les prochaines rencontres rentrant dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Ibrahima Mbaye a été appelé.

Ibrahima Mbaye, perdu de vue dans les matchs de Bologne depuis presque une saison et demie et malgré un très faible rendement lors du dernier rassemblement des Lions, a encore été appelé en sélection par Aliou Cissé. L’arrière latéral droit de 26 ans figure parmi les 25 joueurs convoqués pour disputer la double confrontation face à la Namibie, comptant pour les troisièmes et quatrièmes journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

Surprise, le joueur dispose d’un temps de jeu quasi inexistant. Les 53 minutes disputées par Ibrahima Mbaye depuis le début de l’exercice 2021-2022 sont arrivées le 16 août dernier lors de la défaite (4-5) face à Ternana Calcio lors du premier tour de la Coupe d’Italie. Par la suite, l’ancien sociétaire de l’Inter Milan a participé aux deux premières journées de ces qualifications et les rencontres contre le Togo et le Congo en septembre dernier.

Depuis lors, Ibrahima Mbaye n’a participé à aucune des six premières journées de la saison en Serie A. Il a été laissé sur le banc face à la Salernitana, Hellas Vérone, Atalanta, Inter Milan, Genoa et Impoli. Rien de surprenant puisque depuis la saison dernière, il est un habitué du banc des remplaçants. Son entraineur à Bologne, Siniša Mihajlović, ne l’a fait jouer qu’à neuf reprises (toutes compétitions confondues) en 2020-2021.

Pour la concurrence, Moutarou Baldé zappé, Bouna Sarr appelé

Convoqué pour la première fois avec la sélection A lors du dernier rassemblement, Moutarou Baldé paye le manque de compétition de son Club Pourtant intéressant face au Togo, l’arrière latéral droit, ne connaitra pas une deuxième convocation d’affilée sous Aliou Cissé. Vraisemblablement parce que le capitaine du Teungueth FC n’a eu à joué que deux rencontres cette saison (la double confrontation face à l’ASEC Mimosas lors du premier tour préliminaire de Ligue des Champions).

À la place de Moutarou Baldé pour se mettre un concurrence avec Ibrahima Mbaye, un nouveau dans La Tanière. Après plusieurs tentatives, voilà Bouna Sarr débarqué au Sénégal. L’actuel joueur du Bayern Munich, qui lui également dispose d’un faible temps de jeu cette saison avec seulement 148 minutes (toutes compétitions confondues), devrait dorénavant s’occuper du couloir gauche des Lions.

wiwsport.com