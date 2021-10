Avec la venue de Bouna Sarr dans la tanière, le débat sur les choix des binationaux pour les sélections nationales notamment en Afrique est encore d’actualité. Le sélectionneur Aliou Cissé affirme que les bons résultats de l’équipe attire ces joueurs.

C’est un sujet d’actualité ! Et les journalistes ont profité de la rencontre avec le sélectionneur national pour connaitre sa position sur les binationaux. « Se sentent -ils plus sénégalais que Français? Font-ils des choix par défaut ou des choix de cœur? Sont-ils influencés par leur environnement? Par les clubs aussi, qui savent que par terme de disponibilité, il est beaucoup plus contraignant d’avoir un international africain dans son effectif. Je crois que toutes ses questions là font leur explication. Je peux vous garantir que depuis que je suis à la tète de cette sélection, je n’ai pas eu à courir derrière un joueur, ou le supplier à venir jouer pour notre pays. »

A la tête de l’équipe nationale depuis mars 2015, Aliou Cissé qui compte plusieurs binationaux dans son effectif, estime que le Sénégal attire ces joueurs aux deux nationalités par le travail et les résultats de l’équipe ces dernières années. « Par contre, le travail que nous fournissons depuis quelques années, les résultats obtenus et la façon dont nos joueurs en terme d’engagement et en terme de patriotisme viennent défendre les couleurs de l’équipe nationale parlent de nous mêmes. Comme j’ai entendu de gauche à droite, je ne crois pas que Bouna ait fait un choix par défaut. Il connait aussi d’autres garçons dans la tanière l’ont confronté à faire son choix et de nous rejoindre. En attendant, nous sommes contents de l’avoir avec nous parce que c’est un bon joueur, avec de l’expérience et surtout que nous devons nous renforcer dans ce secteur. »

Concernant la convocation de Bouna Sarr qui renonce ainsi à la France et à la Guinée, le latéral droit devra faire ses preuves. « Il est capable d’évoluer dans une défense à 4. On l’a vu évoluer à Marseille. Pour moi, ses qualités intrinsèques et son expérience feront qu’il va s’adapter facilement. Il vient trouver aussi de bons joueurs dans cette équipe nationale du Sénégal. Concernant les nouveaux joueurs dans la tanière, ils doivent se battre pour avoir leur place sur le terrain, rien n’est acquis » a déclaré Aliou Cissé.

Sur les absents à ce poste, il donne des nouvelles. « Avec la blessure de Moussa Wague, il n’a pas compéti pendant un an. Il n’a repris la course que la semaine passée. Youssouf Sabaly, sa blessure s’améliore mais on n’a aucune vision de la date où il sera opérationnel. Et il y’a aussi Lamine Gassama qui reste sans club. »

wiwsport.com