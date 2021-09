Le Casa Sports promet de faire de la finale de la coupe du Sénégal, un moment de fête pour le football sénégalais. Le président du club Seydou Sané l’a affirmé lors de la cérémonie de remise des avances sur les primes dues au vainqueur et perdant de l’édition 2021.

Le club qui est connu pour ses supporters « Allez Casa » qui chantent et dansent tout au long de la rencontre compte bien faire de cette finale un moment de communion pour la jeunesse sénégalaise mais aussi de fair-play. Selon Seydou Sané, une forte mobilisation des supporters de l’étranger et des régions est en cours « pour venir fêter, et consolider la paix en Casamance après la victoire ».

