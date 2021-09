Diambars FC fera face au Casa Sport pour la finale de la coupe du Sénégal ce samedi 02 octobre 2021, à 17 heures au stade Lat Dior de Thies. Le centre de formation qui dispute pour la première fois, la finale de cette compétition. Il compte bien ajouter ce trophée à son palmarès.

« La plus mauvaise des places, c’est la deuxième place. Et on fera tout pour ne pas se retrouver à cette position. C’est la seule coupe qui reste à notre tableau de chasse. On a déjà pris le championnat, deux fois la coupe de la ligue, ce qui nous reste c’est la prestigieuse coupe du Sénégal. C’est une finale qui va clôturer une belle et riche saison du Diambars FC »a déclaré Alioune Touré, manager dans le club.

Il représentait Diambars FC à la cérémonie de remise des avances sur les primes organisée par la FSF hier.

wiwsport.com