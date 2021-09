Ce week-end, face aux Chamois Niortais, le technicien sénégalais Omar Daf célébrera sa centième apparition sur le banc du Fc FC Sochaux-Montbéliard, formation de la ligue 2 française.

Ce samedi 2 octobre, l’ancien international sénégalais Omar Daf va s’assoir sur le banc sochalien pour la 100e fois en championnat avec le costume d’entraîneur principal du FC Sochaux-Montbéliard. Avant de diriger son équipe face aux Chamois Niortais, l’ancien joueur du FCSM de 1997 à 2009 (avec un intermède de trois saisons au Stade Brestois) a effet dirigé à 99 reprises en Ligue 2 comme entraîneur. Le dernier coach sochalien a avoir atteint ce total se nomme Francis Gillot, en 2011, indique le club Français.

Son bilan comptable, marqué notamment par un maintien acquis dans la douleur au terme de la saison 2018/2019, est de 33 victoires, 33 matches nuls et 33 défaites. A ce total s’ajoutent sept matches de coupes nationales ainsi que six matches comme intérimaire (deux en septembre-octobre 2013 et quatre en septembre-octobre 2015). Omar Daf sera honoré au Stade Bonal avant le match de ce samedi face aux Chamois Niortais, informe Sochaux.

wiwsport.com