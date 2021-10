Au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a fait match nul contre Galatasaray sur le score de 0 à 0, ce jeudi soir, pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europa.

L’Olympique de Marseille ne trouve pas la faille. Dans une rencontre marquée par une interruption d’un peu moins de dix minutes et un accrochage entre Mbaye Diagne et William Saliba vers la fin de la partie, l’OM a encore lâché des points dans la course pour la qualification en seizièmes de finale de Ligue Europa. Sans pour autant maitrisé son sujet, la formation de Jorge Sampaoli a été accrochée par Galatasaray (0-0)

Avec ce résultat, l’OM, enchaîne un deuxième match nul dans cette campagne de Ligue Europa après le premier match sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-1). Un mauvais résultat pour Marseille avant la double confrontation face à la Lazio lors des deux prochaines journées. La Lazio a battu Moscou ce soir (2-0) et prend la deuxième place du groupe devant l’OM. Galatasaray garde la tête du groupe, avec 4 points.

⏱𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 | #OMGAL 0️⃣-0️⃣ Partage des points pour ce deuxième match d'#UEL, nos Olympiens méritaient mieux. ✈️ Prochaine rencontre dimanche contre le @losclive 🗣 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋'𝐎𝐌 ! pic.twitter.com/JlqzeF49JO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2021

