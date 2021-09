Pour le compte de la deuxième journée de Ligue Europa, l’AS Monaco est allé accrochée à Anoeta la Real Sociedad jeudi (1-1).

Solides, rigoureux et très discipliné, l’AS Monaco a partagé l’enjeu lors de sa visite dans le chaudron d’Anoeta. Avec Krépin Diatta dans le onze de départ et qui a disputé l’intégralité de la rencontre, les Monégasques ouvraient le score dans le premier quart d’heure du match grâce à leur capitaine, Axel Disasi, qui reprenait de la tête un corner très bien botté par Sofiane Diop (16e).

Dominatrice dans le jeu et sur la possession notamment en deuxième période, la Real Sociedad égalisait à la 53e minute par l’intermédiaire de Mikel Merino, qui transformait à son tour et de la tête un corner tiré par Adnan Januzaj. Mais les joueurs de Niko Kovac ont su résister ensuite pour décrocher un point précieux et pour mettre à 4 unités, comme le PSV Eindhoven, dans le Groupe B.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 ⏱ Nos Rouge et Blanc obtiennent un bon point en terre ibérique face à une équipe de la Real Sociedad hargneuse. 𝟭-𝟭 ⌁ #REALASM pic.twitter.com/esvsG4V2Rq — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 30, 2021

