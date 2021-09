Les matchs comptant pour la 2ème journée de l’Europa League se jouent tous aujourd’hui jeudi à 16h45 pour certains et 19h00 GMT pour le reste. Le match Marseille vs Galatasaray, opposant les sénégalais Bamba Dieng et Mbaye Diagne, est l’une des affiches phares de cette 2ème journée.

Nous sommes jeudi, place donc à l’Europa League. Les 16 matchs de cette soirée européenne se joueront à 16h45 pour les 8 premiers, et les 8 restants à 19H00. Le choc de cette 2ème journée qui oppose l’Olympique de Marseille à Galatasaray, se jouera en deuxième heure au Vélodrome.

Un duel de Lions

La rencontre entre les Phocéens et le club turc nous offre un duel d’attaquants sénégalais tous deux assoiffés de buts. Il s’agit du jeune prodige de Marseille, Bamba Dieng, et de Mbaye Diagne, avant-centre des Rouge et Or qui se déplacent pour conserver la première du groupe E. Tous deux présents dans le groupe de ce soir de leurs équipes respectives, sont pressentis pour démarrer la rencontre. En effet, Bamba Dieng enchaîne les matchs depuis peu avec Marseille et Mbaye Diagne, qui avait assisté au match de la première journée depuis le banc, a été choisi pour honorer la conférence de presse d’avant-match.

Les deux Lions, affichant des statistiques similaires en ce début de saison, chacun 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues, tenteront de s’approprier des 3 points en jeu. Marseille qui avait concédé le nul (1-1) au RZD Arena face au FC Lokomotiv Moskva, devra se défaire du Galatasaray s’il souhaite lui dérober la première place que le club turc occupe depuis sa courte victoire sur la Lazio de Ciro Immobile qui est 4ème de cette poule E.

JOUR DE MATCH ⚽️🔥🔥 L'@OM_Officiel doit reprendre sa marche en avant en @EuropaLeague ce soir face aux turques de @GalatasaraySK !

