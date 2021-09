La finale de la Coupe du Sénégal se tiendra ce samedi soir entre les académiciens de Saly et le club sudiste du Casa Sport. Si le Diambars avec sa solidité défensive alliée à un potentiel offensif est légèrement favori de cette finale, rien n’est joué d’avance face au Casa Sport qui va disputer la finale de cette compétition pour la septième fois de son histoire. Enfin une première pour le Diambars ou un 3e sacre après 2011 pour les Sudistes ? Réponse le soir du samedi 2 octobre 2021.

2010 – Premier sacre de Touré Kunda

Mbour Petite Cote (Ex Touré Kunda) était le vainqueur de l’édition 2010. La formation Mbouroise emmenée par un duo d’attaque de feu Mamadou Touré Thiam – Moussa Konaté et un capitaine teigneux Dame Diop l’âgé seulement 18 ans à l’époque avaient pris le dessus sur le Gorée aux tirs au but après une rencontre au score nul et vierge (0-0, TAB 4-3). L’équipe fondée en 1986 devenue Mbour Petite Cote après fusion avec huit autres clubs en 2014 avait réussi le doublé en 2010 en remportant la Ligue 2 et la Coupe du Sénégal.

2011 – Une deuxième pour le Casa

Après avoir inscrit dans son armoire à trophée la Coupe du Sénégal pour la première fois de son histoire en 1979 avec Demba Ramata Ndiaye et Jules François Bocandé dans son effectif, le Casa Sport a refait le coup en 2011 sous le magistère de Demba Ramata Ndiaye comme entraîneur cette fois-ci. Il l’avait remporté contre Touré Kunda, vainqueur de l’édition précédente, sur la plus petite des marques (1-0).

2012 – Finale 100% Ligue 2

Le stade Demba Diop abritait la finale de l’édition 2012, le trophée s’est joué entre deux équipes de seconde division. L’ASC HLM et la Renaissance ont ouvert une nouvelle page dans l’histoire du foot sénégalais puisque c’était la première fois que deux clubs de Ligue 2 se croisent en finale de cette compétition. L’ASC HLM a fait tomber la renaissance à la séance fatidique des tirs au but (0-0, 4 tab 2). Un trophée qui arrive au moment où le club fêtait ses 20 ans d’existence. Sacré Coup !

2013 – Replay de la finale 1979

34 ans après, le Jaraaf de Dakar et le Casa Sport de Ziguinchor se retrouvent à nouveau dans le cadre d’une finale de la Coupe du Sénégal. En 1979, le trophée a été emporté par le Casa Sport aux dépens du Jaraaf au stade Demba Diop, grâce à Bassirou Ndiaye, auteur d’un doublé (70e et 74e). Pour l’édition 2013, les Médinois, le club le plus titré au Sénégal, prennent leur revanche sur les Casassais à l’issue d’un match au score d’un but partout, finalement les deux équipes ont été départagées à la séance des tirs au but où, Khadim Thioub, l’ancien portier des Vert-blanc a étalé tout son talent en arrêtant quatre tirs de l’équipe adverse.

2014 – Pikine et Ngor au menu

La Coupe du Sénégal connaît un nouveau champion ! L’histoire se répète sans cesse. Pour la première fois de leur existence, les Pikinois remportent ce trophée devant Ngor. Cette belle victoire de deux buts à zéro (2-0) en prime pour l’As Pikine une excellente du club de la banlieue qui avait réalisé un doublé avec le trophée de champion du Sénégal à son palmarés.

2015 – Un sacre inédit de Génération Foot

Génération Foot, un club de troisième division à l’époque, avait déjoué les pronostics en remportant la Coupe du Sénégal de l’édition 2015. En finale, le club de Mady Touré avait pris le dessus sur le Casa Sports de Ziguinchor (4-3) après prolongation. Le score était de 2-2 à l’issue du temps réglementaire. Sacré suspense.

2016 – Niarry Tally aux anges

Niarry Tally entre aussi dans le cercle des clubs qui ont remporté au moins une fois la Coupe du Sénégal. L’équipe du populeux et populaire quartier de Grand Dakar, Niarry Tally et Biscuiterie (NGB) s’était imposée devant le Casa Sport (3-0), les trois buts de NGB sont marqués dans les dix dernières minutes de la rencontre. Ce trophée prend la direction de Niarry Tally pour la première fois de son histoire. Encore une finale perdue pour le Casa Sport, quatre au total jusqu’ici.

2017 – Derby Mbourois

Trois années après la fusion de Touré Kunda avec les 8 autres équipes de la même localité, devenu Mbour Petite Côte, le club remportait son premier trophée de Coupe du Sénégal au stade Léopold Sédar Senghor. Il s’est imposé (1- 0), sur une réalisation de son capitaine Benoît Toupane face à son voisin mbourois, le Stade de Mbour.

2018 – Et de deux pour Génération Foot

Trois ans après son premier sacre, Génération Foot glane son deuxième titre de Coupe du Sénégal. C’était face à la Renaissance de Dakar au stade Léopold Sédar Senghor. L’équipe de Déni Biram Ndao avait ouvert le score grâce à Khadim Diaw, actuel joueur de Horaya AC, avant que le latéral gauche Abdou Aziz Soumaré ait marqué contre son camp. Cette victoire, de deux buts à zéro, avait permis aux joueurs de Demba Mbaye, l’entraîneur des grenats à l’époque, de participer pour la deuxième fois de leur histoire aux tours préliminaires de la Coupe des Confédération africaine-CAF.

2019 – Le dernier

42 ans après, une équipe rufisquoise gagne la Coupe du Sénégal. Saltigué en 1977 et Teungueth Fc en 2019. Magistralement servi par Alassane Diouf, Aboubakrine Sall (Bouba) contrôle et bat le portier Goréen d’une astucieuse pichenette à la 53ème minute de jeu. Le buteur du jour a d’ailleurs reçu la distinction de « Homme du match » qui avait permis à son équipe de remporter cette compétition pour la première fois de son histoire au stade Lat Dior de Thiès. Ce fut la dernière édition puisque celle de 2020, avait été secouée par la pandémie de la Covid 19, d’où l’annulation de cette compétition. Elle revient donc après une année de « pause » qui marquera à jamais l’histoire.

