Comme chaque semaine, Wiwsport vous livre la mise à jour du classement des joueurs sénégalais les plus efficaces de la saison. Et comme les Lions sont en feu en ce début d’exercice 2021-2022, le classement a connu quelques changements durant les sept derniers jours.

Menant la course des joueurs les plus efficaces la semaine passée, Mame Biram Diouf est relégué à la 3ième place du tableau de notre top 10 de cette semaine. Resté aphone le week-end dernier, l’attaquant de Hatayspor a cédé son fauteuil à Makhtar Guèye, l’attaquant de Oostende auteur d’un doublé lors de la dernière journée de Jupiler Pro League porte désormais son compteur à 6 buts après 9 journées de championnat.

La plus grande entrée dans ce top 10 est celle de Gana Guèye. Inarrêtable en ce début de saison, le milieu de terrain des Lions a été buteur dans chacun des deux derniers matchs du PSG (en championnat et en Ligue des Champions). Il porte ainsi son compteur à 4 réalisations jusque-là cette saison et s’affiche à la 7ième marche de notre classement. Toutefois, son irruption fait sauter le jeune Bamba Dieng qui est resté muet le week-end dernier malgré son penalty provoqué.

Un espoir sort de ce top 10 pour faire la place à un autre. Mamadou Kaly Sène, le jeune espoir sénégalais qui évolue sous les couleurs de Bâle n’est pas en reste cette semaine. Auteur d’un doublé lors de la dernière journée de championnat, l’ancien de la Juve a lancé sa saison en Super League suisse. Il intègre ainsi le Top 10 des joueurs sénégalais les plus efficaces jusque-là cette saison avec déjà 3 buts et 2 passes décisives.

Notre classement compte des joueurs qui ne se sont pas illustrés ces 7 derniers jours mais dont leur avance sur les autres les maintient encore dans ce cercle restreint de super performants. C’est le cas par exemple d’Ibrahima Mame Ndiaye (Cukaricki) et de Mame Baba Thiam (Kayserispor) qui reste sur un ratio exceptionnel.

Les joueurs sénégalais les plus efficaces depuis le début de la saison

Makhtar Guèye (Oostende, Belgique) : 9 matchs – 6 buts Hamidou Sène (Hesperange, Luxembourg) : 8 matchs – 4 buts – 2 passes décisives Mame Biram Diouf (Hatayspor, Turquie) : 7 matchs – 4 buts – 1 passe décisive Mamadou Kaly Sène (Bâle, Suisse) : 7 matchs – 3 buts – 2 passes décisives Ibrahima Mame Ndiaye (Cukaricki, Serbie) : 7 matchs – 3 buts – 1 passe décisive Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turquie) : 5 matchs – 3 buts – 1 passe décisive Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre) : 6 matchs – 4 buts Idrissa Gana Guèye (Paris Saint-Germain, France) : 6 matchs – 4 buts Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) : 8 matchs – 4 buts Ibrahima Ndiaye (Lucerne, Suisse) : 11 matchs – 3 buts – 1 passe décisive

