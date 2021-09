Lions et Lionnes ont subi le même sort lors de l’Afrobasket 2021, à Kigali et à Yaoundé, en se faisant éliminer en demi-finales. Du coup, l’avenir des deux staffs techniques sera évalué. Si pour les Hommes tout indique que Boniface Ndong et son équipe seront reconduits ; par contre chez les Dames, on va vers un nouvel attelage avec la fin du cumul de Tapha Gaye, en tant que DTN et entraîneur national.

Les rideaux sont tombés sur les deux championnats d’Afri­que de basket, masculin et féminin, de Kigali et Yaoundé 2021. Comme par hasard, la sentence est tombée pour les Lions et les Lionnes qui ont raté la finale.

Si les Hommes de Boniface Ndong se sont contentés de la médaille de bronze. Par contre, c’est le fiasco total chez les Filles de Moustapha Gaye qui ont échoué au pied du podium. Un résultat que le basket féminin n’avait pas enregistré depuis… 55 ans.

Du coup, c’est l’heure du bilan. Un bilan surtout techni­que qui nous intéresse le plus, avec forcément l’avenir des deux staffs techniques qui sera mis sur la table des Fé­déraux.

Concernant d’abord les Lions, dans son édition du 9 septembre 2021, Le Quotidien anticipait en soutenant que Boniface Ndong, qui vient de disputer son premier Afro­basket sur le banc comme coach-titulaire, devrait être reconduit. En effet, même si l’objectif de remporter le trophée continental n’a pas été atteint, il y a cependant des acquis qu’il faudra consolider pour l’avenir. En clair, laisser le staff technique travailler dans la durée devrait être la meilleure décision à prendre pour la Fédération ; si on sait qu’en 24 ans, le Sénégal a «brûlé» 12 coaches. Et aussi il y a les échéances qui approchent avec les éliminatoires du Mondial 2023 en novembre prochain.

D’ailleurs dans ses dernières sorties dans la presse, le président de la Fédé de basket, Me Babacar Ndiaye, semble être dans une dynamique de reconduction. Il reste à y mettre la forme.

Première décision forte à prendre : la fin du cumul de Tapha Gaye

Au niveau du staff technique des Lionnes dirigé par Moustapha Gaye, par contre, la donne est autre. Il est vrai que le fiasco de Yaoundé ne plaide en leur faveur avec ce podium raté… 55 ans après.

Mais avant de décider de leur sort, la décision forte que Me Ndiaye et son équipe devraient prendre est de mettre fin au cumul de Tapha Gaye, en tant que DTN et coach des Lionnes. Un cumul longtemps décrié, qui fait désordre, qui crée une certaine confusion des rôles et qui vient de démontrer son inefficacité au sortir des joutes de Yaoundé qui ont été «un échec», si on reprend les propos du coach.

Mais, il faut le dire, Tapha Gaye, qui mérite respect avec ses deux titres de champion d’Afrique, a quand même atteint ses limites dans sa manière de coacher et de manager son groupe (exemple : l’affaire Maïmouna Diarra-Anne Françoise Diouf).

Le style de coaching de Tapha Gaye a atteint ses limites

Entre nervosité sur le banc, consignes musclées, mauvaise communication, altercation devant les caméras avec certaines joueuses (Bintou Diémé), le coach des Lionnes a encore remis ça sur le banc à Yaoundé. On revoit cette image malheureuse de son clash avec Bintou Diémé, lors de la demi-finale contre le Nigeria. Une image pas du tout belle à voir et qui rappelle tristement la «gifle» qu’il avait donnée à Ramata Daou lors de l’Afrobasket 2015.

En fait, Tapha Gaye doit savoir que ce style de «coa­ching agressif», cette méthode faite de remontrances et d’engueulades sur ses joueuses, c’est dépassé pour avoir atteint ses limites. Et d’ailleurs cela contraste avec son collègue d’à-côté, le coach du Came­roun, qui nous a donné une leçon de sérénité, de lucidité, ce qui a permis à son équipe de nous chiper la médaille de bronze.

Comme pour dire que l’actuel DTN ne s’est pas assagi. D’où la nécessité de trouver un autre sélectionneur pour les Lionnes. Et cela dans les plus brefs délais afin de permettre au nouveau élu de se donner le temps de poursuivre le processus de reconstruction et de rajeunissement qui devrait permettre au basket féminin sénégalais de rattraper le Nigeria qui a pris beaucoup d’avance.

Le Quotidien