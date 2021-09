La fédération sénégalaise de football a honoré l’équipe nationale du Beach Soccer ce mercredi. En plus des primes de qualification payées, l’instance compte accompagner les Lions du sable à consolider leurs acquis pour valoir d’autres satisfactions.

La FSF a tenu à partager ce moment avec le public (journalistes et invités) pour se dire satisfaite des performances du quintuple champion d’Afrique qui s’est arrêté en demi-finale de la coupe du monde. Une qualification historique pour le Beach Soccer sénégalais.

« Magnifier les performances de cette équipe nationale du Beach Soccer qui tout au long de cette année 2021 nous a prodigué beaucoup de joie et de satisfactions par rapport à des objectifs qui avaient été fixé. Notamment cette première CAN à domicile qu’ils ont gagné à Saly en fin mars. Ils ont remporté un tournoi en Asie avant de briller d’une belle manière à la coupe du monde. Nous avons donc convenu de les rendre hommage de façon ouverte » a déclaré Augustin Senghor qui a présidé cette cérémonie.

Désormais, l’équipe nationale de Beach Soccer doit titiller les grandes équipes du monde pour viser la finale de la coupe du monde. Il faudra se préparer pour cela. Le Sénégal prendra part à la coupe intercontinentale de Dubai.

« On les a donné des compléments de primes en dehors de celles de participation qui est à un million. La grande récompense c’est leur permettre de participer à la coupe intercontinentale de Beach Soccer qui se déroulera à Dubai . Nous avons décidé de les engager dans cette compétition pour leur donner la possibilité de continuer à progresser. Nous sommes arrivés en demi-finale, on ne doit pas en rester là . Dans deux ans, nous devons viser la finale et remporter la coupe. Après la coupe du monde, cette coupe intercontinentale leur permettra de se jauger aux meilleurs. »

wwisport.com