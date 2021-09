Après deux journées, l’international U20 sénégalais caracole en tête des meilleurs buteurs de l’UEFA Youth League avec le Dynamo Kiev.

La deuxième journée de la phase de poules de l’UEFA Youth League se disputait mardi et mercredi avec l’écrasante victoire du Dynamo Kiev sur la pelouse du Bayern Munich (4-0). Double buteur lors de cette confrontation, Samba Diallo mène seul la tête du classement des artificiers avec trois réalisations en deux rencontres. Il devance 14 joueurs, qui comptent chacun deux buts.

Avec deux victoires en autant de journées contre Benfica (4-0) et le Bayern Munich (4-0), le Dynamo Kiev a parfaitement commencé sa campagne, et cette performance est en grande partie grâce à son nouveau joyau Sénégalais, Samba Diallo. Arrivé récemment, il a inscrit son premier but face au Benfica avant de voir le doublé contre les Bavarois.

Des premières semaines remarquables pour l’ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam de Dakar. Samba Diallo, 18 ans, pourrait même se permettre de goûter à une première convocation avec l’équipe première du Dynamo Kiev, dans les prochaines semaines. Ceci pourrait déjà intervenir le 3 octobre prochain, lors du choc en Championnat contre le Shakhtar Donetsk.

