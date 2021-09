Le Sénégal se rendra au Burkina Faso pour participer aux Championnats d’Afrique de pétanque prévu du 4 au 7 novembre prochain avec la ferme intention de remporter le titre africain.

« L’objectif est de remporte le titre africain. Pour ce qui est des mondiaux, on attend d’avoir la confirmation de notre participation dans un premier temps. Et si le feu est vert, ce qui est plus que possible, on se rendra en Espagne pour espérer rester dans le podium car en 2018, le Sénégal avait obtenu le bronze. on peut vraiment améliorer la couleur de notre métal durant ces Mondiaux espagnols. », nous dit Ousmane Bâ dans Record

Avec Record